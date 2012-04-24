Тимошенко: Я думала, що наступили останні хвилини мого життя

Про це вона написала у своїй заяві, текст якої має Українська правда.

"Після отримання висновку німецьких лікарів я письмово повідомила начальника колонії, усно наглядаючого прокурора та заступника міністра охорони здоров’я, що до зустрічі з моїм захисником, враховуючи зміст висновку, я не можу переїжджати в лікарню", - написла Тимошенко.

"Ми домовилися, що такий переїзд в лікарню відбудеться в понеділок після спілкування з Сергієм Власенком", - додала вона.

"Приблизно біля 21.00 з тюремної камери, де я перебувала, вивели мою сусідку, а через деякий час після того до мене зайшли 3 чоловіки кремезної статури. Вони підійшли до мого ліжка, накинули на мене простирадло та почали втрьох стягувати з ліжка, докладаючи грубу фізичну силу", - повідомила Тимошенко.

"Від болю та відчаю я, як могла, почала захищатися та отримала через простирадло сильний удар кулаком в живіт, мені скрутили руки та ноги, підняли та потягнули в простирадлі на вулицю. Я думала, що наступили останні хвилини мого життя", - додала Тимошенко.

"Від невиносимого болю в спині та страху я почала кричати та кликати на допомогу, але ніякої допомоги я не отримала. В якийсь момент від страшного болю я просто відключилася та прийшла до тями вже в лікарняній палаті", - йдеться у заяві екс-прем`єра.