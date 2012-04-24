Лутковська: в Качанівську колонію до присяги - 100% не поїду

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Лутковська сказала в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання щодо того, як вона реагуватиме на заяву опозиції, що Ю.Тимошенко один з конвоїрів вдарив ногою в живіт.

Вона підкреслила, що дана інформація «заслуговує на перевірку».

«Її необхідно перевірити, але хотіла б нагадати, що повноваження омбудсмана починаються з моменту прийняття ним присяги», - підкреслила вона.

Вона зазначила, що не знає, коли складатиме присягу у ВР.

Відповідаючи на запитання журналістів, як вона оцінює ситуації, що про її обрання в парламенті оголошувалося під вигуки «Ганьба!», а також щодо інформації про побиття ув’язненої Ю.Тимошенко, В.Лутковська сказала: «Це певний виклик перший, який я отримала на цій посаді. І на цей виклик треба адекватно реагувати».

На уточнююче запитання журналістів, про яке адекватне реагування іде мова, вона сказала: «Інформація (йдеться про Ю.Тимошенко – УНІАН) потребує термінової перевірки і в разі якщо підтвердиться взагалі таке ганебне ставлення до людини, до будь-якої, і до жінки, зокрема, то має бути відповідне реагування».

На запитання журналістів, чи поїде вона в Качанівську колонію, В.Лутковська відповіла, що «в Качанівську колонію, як і в будь-яке інше місце позбавлення волі»… «до тих пір, поки не прийнята присяга, 100% не поїду».

На запитання журналістів, чи не дискомфортно їй від того, що для голосування за її кандидатуру звозили до ВР народних депутатів, які тут місяцями не з’являються, вона сказала: «Це ви кажете (зазначила вона, звертаючись до журналістів – УНІАН), я про це не знаю».

«Я не зганяла депутатів, перепрошую за жаргон, це не до мене питання», - зазначила вона.