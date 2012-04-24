Томенко каже, що Янукович через Клюєва - у пікантній ситуації

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко вважає, що призначення секретаря РНБО Андрія Клюєва начальником центрального виборчого штабу Партії регіонів на парламентських виборах поставило Президента України в пікантну ситуацію. Про це М.Томенко сказав журналістам сьогодні, коментуючи дане призначення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера, він нагадав, що в лютому цього року в інтерв`ю трьом телеканалам Віктор Янукович заявив, що А.Клюєв не буде очолювати штаб Партії регіонів на парламентських виборах. Так, відповідаючи на запитання, чи буде А.Клюєв начальником штабу, В.Янукович сказав: «Андрій Петрович не буде...». А на уточнення журналістів: «Не буде займатися виборами?», Президента ще раз наголосив: «Не буде керувати штабом».

За словами віце-спікера, можна зробити висновок: «або Президент дезінформував суспільство, і зокрема, прихильників Партії регіонів, або позицію Президента не взяли до уваги, коли приймали дане рішення». М.Томенко також додав, що дане рішення ще раз підтверджує невеликі кадрові можливості партії влади. «Якщо говорити про кадровий потенціал Партії регіонів під час виборчої кампанії, то вже сьогодні можна сказати, що зміниться те, що нічого не зміниться: першим в списку буде Микола Азаров, а керівником штабу – А.Клюєв», - сказав він.

«За будь-яких обставин, призначення А.Клюєва начальником центрального виборчого штабу Партії регіонів поставило Президента в пікантну ситуацію», - підсумував М.Томенко.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого ц. р. Президент України В.Янукович заявив, що новопризначений секретар Ради національної безпеки й оборони А.Клюєв не буде керувати штабом Партії Регіонів на парламентських виборах 2012 року.

«Можу однозначно сказати, що Андрій Петрович (Клюєв) керувати штабом не буде», – сказав Президент.

Він заявив, що керівника штабу «регіонали» обиратимуть самостійно.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав, що він висловив свою позицію з цього питання, і якщо партійці дослухаються до неї, то «це буде правильно». Водночас Президент зазначив, що не знає чи дослухаються до його побажань «регіонали», коли обиратимуть голову штабу.

23 квітня в ході спільного засідання політради партії і фракції ПР начальником Центрального виборчого штабу Партії регіонів затверджено секретаря Ради національної безпеки і оборони України А.Клюєва.

Як повідомив народний депутат України, перший заступник голови Партії регіонів Володимир Рибак, «Андрій Петрович Клюєв, який очолив Центральний виборчий штаб, – сьогодні найбільш підготовлена людина в партії».

За його словами, до роботи у виборчому штабі також буде залучено «команду професіоналів, яка проводила не одні вибори».

«Керівником публічної виборчої кампанії Партії регіонів затверджено Сергія Тігіпка, заступником з ідеології – Бориса Колеснікова, заступником з координації діяльності Партії регіонів і роботи з громадськими організаціями та іншими політичними партіями – Володимира Рибака, заступником з роботі з VIP-агітаторами і взаємодії з Верховною Радою – Олександра Єфремова», – повідомив В.Рибак.