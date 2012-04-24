Пшонка прийме удар ЄС на себе

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у запрошеннях, що надійшли від імені співголови клубу, депутата Європарламенту Олександра Мирського на електронні скриньки депутатів Європарламенту.

Згідно із запрошенням, Генеральний прокурор України планує відповісти на запитання за такими темами: “Законодавство України на шляху інтеграції до ЄС”, “Шляхи вирішення питання безвізового режиму для українських громадян”, “Український шлях реформ”, “Інтеграція України до ЄС” та “Питання щодо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко”.