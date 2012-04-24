Пшонка прийме удар ЄС на себе
17:07, 24 квітня 2012Політика
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Генеральний прокурор України Віктор Пшонка 25 квітня відвідає Європарламент, де планує взяти участь у зустрічі парламентського клубу Україна-ЄС.
Віктор Пшонка відповість за всіх
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у запрошеннях, що надійшли від імені співголови клубу, депутата Європарламенту Олександра Мирського на електронні скриньки депутатів Європарламенту.
Згідно із запрошенням, Генеральний прокурор України планує відповісти на запитання за такими темами: “Законодавство України на шляху інтеграції до ЄС”, “Шляхи вирішення питання безвізового режиму для українських громадян”, “Український шлях реформ”, “Інтеграція України до ЄС” та “Питання щодо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко”.
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