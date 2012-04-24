Посол США хоче розібратися з інформацією про побиття Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську у ході лекції для студентів Дніпропетровського національного університету заявив Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт.

«Ми серйозно ставимося до всієї інформації щодо цієї справи. Ми обов’язково намагатимемося розібратися в цій інформації. Ми сподіваємося, що вибіркове судочинство буде зупинено», - зазначив посол.

Відповідаючи на запитання студентів про можливість введення санкцій до українських високопосадовців через переслідування лідерів опозиції, посол США заявив, що керівництво його країни та країн Євросоюзу мали розмови з Президентом України Віктором Януковичем про переслідування його політичних опонентів.

«Є серйозне занепокоєння тим, що ці переслідування продовжуються, але казати про якісь санкції я не можу, такого рішення немає», - підкреслив Д.Теффт.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 20 квітня, Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

Сьогодні, 24 квітня, захисник С.Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра в колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня.

За словами адвоката, він бачив у Ю.Тимошенко синці на руках і на животі з правого боку.

Водночас, заступник начальника з виробництва Качанівської колонії Ігор Ковпащиков на брифінгу категорично заперечив застосування фізичної сили до Ю.Тимошенко.