Посол США хоче розібратися з інформацією про побиття Тимошенко
Посольство США в Україні має намір розібратися щодо повідомлень про побиття екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко під час її перевезення з Качанівської колонії до лікарні у Харкові.
|Джон Теффт відповідав на запитання студентів
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську у ході лекції для студентів Дніпропетровського національного університету заявив Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт.
«Ми серйозно ставимося до всієї інформації щодо цієї справи. Ми обов’язково намагатимемося розібратися в цій інформації. Ми сподіваємося, що вибіркове судочинство буде зупинено», - зазначив посол.
Відповідаючи на запитання студентів про можливість введення санкцій до українських високопосадовців через переслідування лідерів опозиції, посол США заявив, що керівництво його країни та країн Євросоюзу мали розмови з Президентом України Віктором Януковичем про переслідування його політичних опонентів.
«Є серйозне занепокоєння тим, що ці переслідування продовжуються, але казати про якісь санкції я не можу, такого рішення немає», - підкреслив Д.Теффт.
Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 20 квітня, Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.
Сьогодні, 24 квітня, захисник С.Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра в колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня.
За словами адвоката, він бачив у Ю.Тимошенко синці на руках і на животі з правого боку.
Водночас, заступник начальника з виробництва Качанівської колонії Ігор Ковпащиков на брифінгу категорично заперечив застосування фізичної сили до Ю.Тимошенко.