Тимошенко вимагає пустити до неї депутатів

"Прошу негайно допустити до зустрічі зі мною народних депутатів фракції "БЮТ-Батьківщина" та НУНС, які прибудуть до колонії 25 квітня, а також народного депутата Бахтєєву від фракції Партії регіонів", - йдеться у заяві Юлії Тимошенко, повідомляє офіційний сайт Tymoshenko.UA.

Текст заяви оприлюднив захисник екс-прем`єр-міністра Сергій Власенко у ефірі "5 каналу".

Сьогодні Юлія Тимошенко у своєму листі з Качанівської колонії описала подробиці її транспортування до лікарні «Укрзалізниці», коли, за її словами, до екс-прем`єрки застосовували грубу фізичну силу.