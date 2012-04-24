Євродепутат каже, що побиття Тимошенко нагадує часи Сталіна і Берії

Про це він заявив у коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Я шокований повідомленнями про фізичну жорстокість проти Ю.Тимошенко. Це абсолютно неприйнятно за європейськими стандартами і представляє практику, яка нагадує часи радянської диктатури та жорстокість Сталіна та Берії”, - сказав депутат.

Він зазначив, що на його думку, Ю.Тимошенко є політичним в'язнем, а справи проти неї та інших опозиціонерів представляють собою вибіркове правосуддя.

“Я та мої колеги з групи Європейської народної партії вважаємо, що стаття 365 Кримінального кодексу України, за якою засуджено Ю.Тимошенко, не відповідає європейським стандартам правосуддя”, - наголосив А.Ковачев.

Разом з тим, він зазначив, що все ще вірить, що відповідальні органи влади в Україні - уряд, парламент та судова система - знайдуть шлях для того, щоб відмовитися від практики таких судових процесів та такого поводження, як з Ю.Тимошенко, щоб наблизити українських громадян до вільної та демократичної Європи.

“Якщо політична воля існує, ми завжди готові підтримати Україну на цьому шляху”, - зазначив депутат.

Він додав, що хотів би бачити Україну ближчою до ЄС та європейських цінностей, і нагадав, що до цього ЄС в цілому і парламент, зокрема, постійно закликають Київ.

“Ми очікуємо на правильні сигнали з Києва, чого, до цього часу, поки немає і, навіть більше, останній розвиток подій відбувається в хибному напрямку”, - зазначив А.Ковачев.

Він також висловив сподівання, що Ю.Тимошенко не страждатиме більше і матиме доступ до медичного огляду лікарями, яким вона довіряє.

“Сподіваюсь, голодування не зашкодить їй ще більше. Увага європейської та світової спільноти вже на найвищому рівні”, - сказав А.Ковачев.

Він також закликав українську владу забезпечити вільні та демократичні вибори у жовтні цього року, на яких громадяни мали б вибір.

“Без цього подальше зближення з ЄС неможливо”, - підкреслив депутат.