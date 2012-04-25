У ВР бютівець вмостився в кріслі Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, на робочих місцях членів фракції «БЮТ-Батьківщина» розстелено плакат із зображенням екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко за гратами і написом: «Ні - політичним репресіям. Україні волю!».

У президії ВР перебувають близько 30 народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини».

Народний депутат Віталій Чудновський розташувався у кріслі Президента України. На спинку крісла він повісив піджак.

Представники більшості також присутні у сесійній залі, вони перебувають на своїх робочих місцях.