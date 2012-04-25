У ВР бютівець вмостився в кріслі Януковича
10:23, 25 квітня 2012Політика
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Ранкове засідання Верховної Ради не розпочалося. Опозиція продовжує блокувати трибуну і президію ВР.
Чудновський сів у президентське крісло у ВР
Як передає кореспондент УНІАН, на робочих місцях членів фракції «БЮТ-Батьківщина» розстелено плакат із зображенням екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко за гратами і написом: «Ні - політичним репресіям. Україні волю!».
У президії ВР перебувають близько 30 народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини».
Народний депутат Віталій Чудновський розташувався у кріслі Президента України. На спинку крісла він повісив піджак.
Представники більшості також присутні у сесійній залі, вони перебувають на своїх робочих місцях.
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