Президент ПАРЄ вимагає негайно пустити до Тимошенко дипломатів

Президент ПАРЄ Жан Клод Міньйон висловив глибоке занепокоєння погіршенням стану здоров‘я Юлії Тимошенко та її рішенням оголосити голодування у відповідь на насилля та знущання, які вона зазнає. Він закликає владу України негайно надати дозвіл представникам міжнародної дипломатичної спільноти відвідати Ю.Тимошенко.

Про це йдеться у його заяві, розміщеній на сайті ПАРЄ.

«Отримавши інформацію щодо погіршення стану здоров‘я Ю.Тимошенко, я зустрівся у Страсбурзі з Послом України в Раді Європи і з членами української делегації в нашій Асамблеї», - повідомив Ж.К.Міньйон.

«Виявилося, що стан здоров‘я Ю.Тимошенко значно погіршився за останні декілька годин і її рішення про оголошення голодування тільки погіршить ситуацію», - зазначив він.

Президент ПАРЄ звернувся до української влади з проханням «негайно надати дозвіл представникам міжнародної дипломатичної спільноти відвідати Ю.Тимошенко».

«Окрім того, зараз вкрай необхідним є її обстеження незалежними лікарями та забезпечення надання лікування, на яке вона потребує», - наголосив Ж.К.Міньйон.

«Нарешті, я б хотів ще раз повторити заклик нашої Асамблеї, який вона зробила у січні, щодо зняття звинувачень проти колишніх українських урядовців, включаючи колишнього прем‘єр-міністра Ю.Тимошенко», - резюмував Президент ПАРЄ.