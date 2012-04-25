Яценюк: Представник Омбудсмана пересвідчився, що Тимошенко побили

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив член фракції НУ-НС, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк.

За його словами, представник Н.Карпачової без попередження 24 квітня відвідав Качанівську колонію. «Відповідно до тексту заяви представника Омбудсмана, встановлено наявність тілесних ушкоджень у Юлії Володимирівни», - сказав А.Яценюк.

Він додав, що чинний Омбудсмен Н.Карпачова вимагає від генерального прокурора порушити кримінальну справу та відсторонити від виконання обов’язків причетних до факту брутального поводження з Ю.Тимошенко під час її конвоювання з колонії.

За словами А.Яценюка, Н.Карпачова вимагає від керівництва Державної пенітенціарної служби терміново забезпечити належну медичну допомогу Ю.Тимошенко.

«Таким чином, сьогодні юридично встановлено факт побиття Юлії Тимошенко працівниками колонії. Це вже далеко за межею добра і зла. Вони перейшли всі межі», - наголосив А.Яценюк і висловив переконання, що це є замахом на політичне і фізичне знищення Ю.Тимошенко.