Якби вибори до ВР відбулися найближчої неділі (опитування Центру Разумкова)

12:16, 25 квітня 2012
Політика
7434

Об’єднаний список опозиції набрав би більшу кількість голосів, ніж Партія регіонів, якби вибори відбулися найближчої неділі.  

Арсеній Яценюк

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, які наводить «Українська правда».

За даними опитування, якби партії "Батьківщина" і "Фронт змін" брали участь у виборах єдиним списком під спільною назвою "Батьківщина", то за цей список проголосували б 19,6% опитаних або 26,8% тих, хто має намір взяти участь у виборах.

За Партію регіонів проголосували б, відповідно, 16,6 і 23,3%, за партію "УДАР" Віталія Кличка" - 8,5 і 10,1%, за КПУ – 5,5 і 7,3%, за Партію Наталії Королевської "Україна – Вперед" - 4,0 і 5,4%, за ВО "Свобода" - 3,9 і 5,7%, за партію "Громадянська позиція" - 2,3 і 2,9%, за Народну партію – 1,1 і 1,6%.

Інші партії набрали би менше 1% голосів кожна.

Решта опитаних голосували б за партії, яких не було у списку, не змогли відповісти на запитання, або відповіли, що не брали би участь у голосуванні.

До об`єднання партій, які підтримують чинного Президента, навколо Партії регіонів (наприклад, приєднання партії "Сильна Україна" до ПР), позитивно ставляться 23,4% опитаних, негативно – 20,6%, байдуже – 44,6%. Не змогли відповісти – 11,5%.

До об`єднання опозиційних політичних сил (наприклад, об`єднання ВО "Батьківщина" та "Фронту змін") позитивно ставляться 33,2% респондентів, негативно – 13,5%, байдуже – 40,9%. Не змогли відповісти на питання – 12,3% опитаних.

У квітні 2012 р. відносно більша частка громадян (26,4% ) з більшою симпатією ставилася до політичних партій, які є опозиційними до влади, провладні партії підтримували 18,7% респондентів, партіям, які не підтримують ні владу, ні опозицію, симпатизують 7,5% громадян, зазначили соціологи.

Майже однакові частки респондентів (19,4 і 19,8% відповідно) обрали варіанти відповідей "опозиційність чи не опозиційність для мене не має значення" або "нікого не підтримую". 8,1% не змогли відповісти на питання.

Рішення політичних партій "Батьківщина", "Фронт змін" та інших політичних сил, які входять до Комітету опору диктатурі, про участь у виборах 2012 р. єдиним партійним списком і формування єдиного списку кандидатів на мажоритарних округах підтримують 30,3% опитаних, не підтримують – 15,1%.

Байдуже до цього ставляться 42,8% респондентів, на змогли визначитись з відповіддю – 11,8%.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter