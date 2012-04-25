Якби вибори до ВР відбулися найближчої неділі (опитування Центру Разумкова)

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, які наводить «Українська правда».

За даними опитування, якби партії "Батьківщина" і "Фронт змін" брали участь у виборах єдиним списком під спільною назвою "Батьківщина", то за цей список проголосували б 19,6% опитаних або 26,8% тих, хто має намір взяти участь у виборах.

За Партію регіонів проголосували б, відповідно, 16,6 і 23,3%, за партію "УДАР" Віталія Кличка" - 8,5 і 10,1%, за КПУ – 5,5 і 7,3%, за Партію Наталії Королевської "Україна – Вперед" - 4,0 і 5,4%, за ВО "Свобода" - 3,9 і 5,7%, за партію "Громадянська позиція" - 2,3 і 2,9%, за Народну партію – 1,1 і 1,6%.

Інші партії набрали би менше 1% голосів кожна.

Решта опитаних голосували б за партії, яких не було у списку, не змогли відповісти на запитання, або відповіли, що не брали би участь у голосуванні.

До об`єднання партій, які підтримують чинного Президента, навколо Партії регіонів (наприклад, приєднання партії "Сильна Україна" до ПР), позитивно ставляться 23,4% опитаних, негативно – 20,6%, байдуже – 44,6%. Не змогли відповісти – 11,5%.

До об`єднання опозиційних політичних сил (наприклад, об`єднання ВО "Батьківщина" та "Фронту змін") позитивно ставляться 33,2% респондентів, негативно – 13,5%, байдуже – 40,9%. Не змогли відповісти на питання – 12,3% опитаних.

У квітні 2012 р. відносно більша частка громадян (26,4% ) з більшою симпатією ставилася до політичних партій, які є опозиційними до влади, провладні партії підтримували 18,7% респондентів, партіям, які не підтримують ні владу, ні опозицію, симпатизують 7,5% громадян, зазначили соціологи.

Майже однакові частки респондентів (19,4 і 19,8% відповідно) обрали варіанти відповідей "опозиційність чи не опозиційність для мене не має значення" або "нікого не підтримую". 8,1% не змогли відповісти на питання.

Рішення політичних партій "Батьківщина", "Фронт змін" та інших політичних сил, які входять до Комітету опору диктатурі, про участь у виборах 2012 р. єдиним партійним списком і формування єдиного списку кандидатів на мажоритарних округах підтримують 30,3% опитаних, не підтримують – 15,1%.

Байдуже до цього ставляться 42,8% респондентів, на змогли визначитись з відповіддю – 11,8%.