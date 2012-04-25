Журналістів виганяють з будівлі парламенту
14:32, 25 квітня 2012Політика
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Охорона Верховної Ради України попросила журналістів залишити будівлю парламенту.
Журналістів "попросили" з ВР
Охорона Верховної Ради України попросила журналістів залишити будівлю парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі парламенту залишаються близько 20 народних депутатів від "БЮТ-Батьківщини".
Як відомо, сьогодні засідання ВР так і не було відкрито. Представники фракцій "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС блокували трибуну та президію парламенту.
Також були скасовано парламентські слухання, які мали розпочатися о 15.00.
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