Журналістів виганяють з будівлі парламенту

Охорона Верховної Ради України попросила журналістів залишити будівлю парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі парламенту залишаються близько 20 народних депутатів від "БЮТ-Батьківщини".

Як відомо, сьогодні засідання ВР так і не було відкрито. Представники фракцій "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС блокували трибуну та президію парламенту.

Також були скасовано парламентські слухання, які мали розпочатися о 15.00.