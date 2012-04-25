У Клюєва заперечують, що охоронці секретаря РНБО матюкали журналіста

Зокрема, прес-секретар секретаря РНБОУ Артем Петренко передав УНІАН такий коментар: «Інформація про участь співробітників охорони секретаря Ради національної безпеки і оборони України А.Клюєва у конфлікті з журналістом є недостовірною. Охорону секретаря РНБО здійснює Управління державної охорони України. Переконливо прошу журналістів припинити поширювати неперевірену інформацію».

*** Журналіст «Української правди» С.Лещенко у своєму блозі на УП 24 квітня написав, що після того, як він сфотографував автомобіль секретаря РНБОУ А.Клюєва під ВР під час голосування за омбудсмена, до нього «підскочили два його охоронці», які дуже грубо, з використанням ненормативної лексики, з погрозами почали проганяти його від машини.

Журналіст записав це на диктофон, а також оприлюднив фото охоронців на сайті УП.