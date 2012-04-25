В Європарламенті закликають Тимошенко не ризикувати життям

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"Це тяжко хвора жінка, якій не дають лікуватися в медиків, яким вона довіряє. Її з використанням сили доправили до лікарні, до якої в неї немає довіри. Застосовується жахливий фізичний та психологічний тиск від влади, яка з точки зору правової держави робить все неправильно. Тому я маю розуміння до кроку пані Тимошенко, але хотів би попросити її не голодувати. Ми підтримуємо її всіма можливими способами, але вона не повинна піддавати небезпеці своє життя. Адже це - тільки на користь Януковичу", - сказав Е.Брок в інтерв'ю Deutsche Welle.

Голова комітету Європарламенту із закордонних справ наголосив, що Європа намагається зробити "все можливе" щодо політв'язнів в Україні. "Ми намагаємося зробити все можливе. Вона не принесе користі ні своїй країні, ні собі самій цим голодуванням. Це на руку лише Януковичу, який тут просто порушує права людини", - наголосив він.

"Ми маємо стежити, щоб Україна не отримала підпис під Угодою про асоціацію. І чим далі, тим більш малоймовірним це стає. Ми знаємо, наскільки проблемним є це питання з багатьох причин. Янукович не повинен це далі загострювати. Опозиція повинна мати право бути на волі. Сфабриковані, безпідставні справи або ті, де вибіг термін давності, не повинні використовуватися для того, щоб запроторювати опозицію у в'язницю", - підкреслив Е.Брок.

За його словами, влада України використовує правосуддя, аби нейтралізувати своїх політичних суперників, не допустити їх до виборів через побоювання власної політичної непопулярності.

"Певною мірою це також особиста помста. І одне, й інше – це неприйнятні причини в межах правової та демократичної держави", - зазначив євродепутат.