Фюле зажадав негайних пояснень від Хорошковського

Як повідомили УНІАН у прес-офісі комісара, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з першим віце-прем’єр-міністром України Валерієм Хорошковським.

“Комісар С.Фюле висловив велику стурбованість останніми повідомленнями про поводження з Ю.Тимошенко та наполягає на тому, щоб українська влада негайно пояснила, що трапилося під час перевезення Ю.Тимошенко з в’язниці до шпиталю 20 квітня і після”, - написано в повідомленні прес-офісу С.Фюле.

Комісар нагадав В.Хорошковському, що для України є критично важливим продемонструвати відданість верховенству права та демократичним цінностям для сприяння подальшим крокам до підписання та ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

С.Фюле наголосив, що Україна має докласти всіх зусиль, щоб розвіяти стурбованість щодо політично вмотивованих судових процесів та вибіркового застосування правосуддя в рамках широкої судової реформи.

Він також наголосив необхідність дотримання Україною юридичних та гуманітарних прав захисників та затриманих осіб, включаючи право на медичну допомогу.

У повідомленні зазначається, що ситуація з Ю.Тимошенко стала головною темою сьогоднішньої зустрічі С.Фюле з В.Хорошковським.

“Сьогоднішня зустріч... також дала можливість коротко обговорити інші останні події у відносинах Україна-ЄС”, - написано в повідомленні прес-офісу С.Фюле.