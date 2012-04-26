Начальник колонії: у кімнаті Тимошенко стоїть повний холодильник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Качанівській колонії він сам повідомив журналістам.

За словами начальника колонії, Ю.Тимошенко відповіла членам комісії, що не відмовлялася від прийому їжі. «Вона заявила, що не відмовлялася від прийому їжі», - сказав І.Первушкін і додав, що у кімнаті, де утримується Ю.Тимошенко, стоїть холодильник, «який повністю забитий їжею».

І.Первушкін наголосив, що з приводу невідмови Ю.Тимошенко від їжі був складений відповідний акт.