Начальник колонії: у кімнаті Тимошенко стоїть повний холодильник
00:38, 26 квітня 2012Політика
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Начальник Качанівської колонії Іван Первушкін разом з членами медичної комісії особисто відвідав Ю.Тимошенко в її камері.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Качанівській колонії він сам повідомив журналістам.
За словами начальника колонії, Ю.Тимошенко відповіла членам комісії, що не відмовлялася від прийому їжі. «Вона заявила, що не відмовлялася від прийому їжі», - сказав І.Первушкін і додав, що у кімнаті, де утримується Ю.Тимошенко, стоїть холодильник, «який повністю забитий їжею».
І.Первушкін наголосив, що з приводу невідмови Ю.Тимошенко від їжі був складений відповідний акт.
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