Ідея праймеріз не дає спокою прихильникам опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у вимогах громадськості до лідерів українських опозиційних сил, оприлюднених на прес-конференції у Києві.

Представники громадськості вважають, що опозиційні сили за попереднім голосуванням мають визначити єдиного кандидата від опозиції, причому не лише від партій, що зараз входять до КОД, але й інших опозиційних українських демократичних сил, зокрема - УДАР та «Громадянської позиції».

Серед вимог також міститься «формування єдиного списку на виборах за пропорційною системою у загальнонаціональному виборчому окрузі із залученням представників як партій - теперішніх членів КОД, так і всіх інших національних опозиційних сил», завчасна публікація такого списку для забезпечення можливості його народної люстрації, запрошення до єдиного опозиційного списку непартійних представників громадськості, визначених шляхом народного голосування водночас із кандидатами в одномандатних округах.

Голова центрального координаційного комітету Всеукраїнської профспілки «Народна солідарність» Олексій Кляшторний провів аналогію з 2004 роком, коли перемога демократичних сил була досягнута завдяки тому, що опозиція діяла максимально широким форматом: від СПУ до Партії промисловців і підприємців.

Керівник програми практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай наголосив на реальності загрози того, що у новому парламенті «ми можемо отримати тих самих осіб, котрі не виконали свої обіцянки перед виборцями, які вони давали під час виборів попередньої Верховної Ради».

Голова київської міської організації товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса Роман Куцик заявив, що непартійну громадськість треба долучати до списків, бо серед саме громадських діячів є достойні люди, не зіпсовані корупційною політичною практикою.

У заході також взяли участь президент Центру досліджень політичних цінностей, народний депутат Олесь Доній, голова ГО «Самостійна Україна» Сергій Неділько, голова Комітету економістів України Андрій Новак, секретар Національної спілки письменників України Сергій Пантюк, голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний, голова громадського об’єднання «Українська справа» Тарас Рондзістий, голова ВМГО «Молодіжний націоналістичний конгрес» Сергій Кузан, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко, координатор громадського руху «Ми - європейці» Анатолій Велімовський.