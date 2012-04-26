Депутат ЄП: заради Тимошенко Євросоюз має посилити тиск на Януковича

Це необхідно для припинення поганого поводження з колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко та іншими політичними в’язнями.

Про це вона заявила власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, коментуючи останні повідомлення про побиття Ю.Тимошенко у колонії.

“Повідомлення про серйозне погіршення умов утримання Ю.Тимошенко та її голодування викликають стурбованість. ЄС має посилити тиск на українську владу та Президента Віктора Януковича для припинення їхнього поганого поводження з Ю.Тимошенко та іншими політиками з колишнього уряду”, - сказала депутат.

“Як перший крок, це має означати забезпечення того, щоб Ю.Тимошенко отримувала належне медичне лікування від медичного персоналу, якому вона довіряє, а також забезпечення того, щоб умови утримання усіх в’язнів відповідали міжнародним стандартам”, - додала Р.Хамс.

Депутат переконана, що Чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться у Польщі та Україні, має бути використаний як можливість висловити протест проти утримання колишніх українських урядовців у в’язницях.

“Майбутній Чемпіонат Європи з футболу в Україні та Польщі має бути символом спільної долі країн-членів ЄС та їхніх сусідів. Для цього європейські політики та національні футбольні асоціації повинні не закривати очі на недемократичний розвиток в Україні. Спорт не може забувати про політичну ситуацію. Якщо Ю.Тимошенко та інші політики залишаться в ув’язненні, чемпіонат має бути використаний як можливість висловити протест”, - зазначила Р.Хамс.