У Богатирьової просять Карпачову не пхати ніс у справу Тимошенко

Участь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової в інформаційній кампанії, яка розгорнулася навколо лікування екс-прем’єра Юлії Тимошенко, ускладнює ситуацію, призводить до її подальшої політизації і заважає вирішити питання медичної допомоги.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби Міністерства охорони здоров’я України.

Прес-служба заявляє: «Міністерство охорони здоров’я і вся лікарська спільнота стурбовані тією інформаційною кампанією, яка розгорнулася навколо лікування Ю.Тимошенко. Зокрема, в заяві Омбудсмена Н.Карпачової, чиї повноваження завершуються, пролунали невиправдано жорсткі критичні оцінки».

Прес-служба МОЗ повідомляє, що за час утримання Ю.Тимошенко у Качанівській колонії, яка перебуває там згідно з вироком суду, були здійснені усі необхідні дії щодо забезпечення умов задля підтримання здоров’я ув’язненої. Як відомо, неодноразово збиралася міжнародна комісія за участю іноземних та українських фахівців, були розроблені відповідні рекомендації. Саме згідно з цими рекомендаціями були створені усі необхідні умови для лікування ув’язненої. Лікарі Центральної клінічної лікарні “Укрзалізниці” готові до надання усієї необхідної допомоги у відповідності з рекомендаціями комісії, у тому числі її міжнародної складової.

«Водночас, подальша політизація цієї ситуації, спроба використати стан хворої задля вирішення кон’юнктурних політичних питань окремих політичних сил призводять до фактичної дискредитації української медицини, принижують честь та гідність вітчизняних фахівців. На жаль, участь у цій кампанії Н.Карпачової лише ускладнює ситуацію, призводить до її подальшої політизації і заважає, по суті, вирішити питання медичної допомоги», заявляє прес-служба МОЗ і наголошує, що «якщо пані Карпачова має можливості для залучення відомих іноземних фахівців, МОЗ просить прискорити забезпечення такої допомоги».

Водночас у МОЗ вважають, що українські фахівці готові надати усі необхідні медичні послуги у повному обсязі в будь-який час. Технічне обладнання та умови лікування відповідають сучасним стандартам.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

24 квітня захисник Сергій Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра у колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня.

Керівництво Качанівської колонії спростувало ці заяви.

Н.Карпачова назвала дії працівників Качанівської колонії щодо Ю.Тимошенко катуванням. Вона також вимагає від генерального прокурора Віктора Пшонки порушити кримінальну справу та відсторонити від виконання посадових обов’язків усіх причетних до факту брутального поводження з Ю.Тимошенко.