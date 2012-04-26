Тюремники: Тимошенко показує свої синці лише обраним

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтСУ, коментуючи вчорашні заяви омбудсмана Ніни Карпачової, І.Первушкін сказав: «Прокоментувати це можу дуже просто. Коли прибув представник омбудсмана, я особисто супроводжував його до камери Ю.Тимошенко. Там вона йому чітко сказала, коли той вже збирався йти: «У вас в подальшому все буде добре, я обіцяю, і передай це Ніні Іванівні». Які тут можуть бути ще питання? Особисто у мене їх вже немає».

Він також зазначив, що Ю.Тимошенко чомусь показує свої «начебто набиті нашими конвоїрами синці» лише тим, хто правильно про них говорить.

«Не знаю, що вона там може показувати, але щось показує лише тим, хто правильно про це говорить, тобто своїм партійним соратникам. Вона вже другий раз відмовилась від судово-медичної експертизи. І це тому, що такий експерт може чітко пояснити як час виникнення синців, так і характер їх походження. Якщо вони там з’явилися вчора чи позавчора, а не майже тиждень тому, то експерт це скаже. Ще раз наголошую, її (Ю. Тимошенко) ніхто не бив», - сказав І.Первушкін.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Н.Карпачова заявила на брифінгу, що вимагає від генерального прокурора Віктора Пшонки порушити кримінальну справу та відсторонити від виконання посадових обов’язків усіх причетних до факту брутального поводження з екс-прем’єр-міністром Ю.Тимошенко під час її конвоювання з колонії до лікарні 20 квітня.

Вона повідомила, що відправила свого представника 24 квітня до Качанівської колонії, той оглянув екс-прем’єра і зафіксував наявність синців на тілі Ю.Тимошенко.

«Я заявляю, що конвоювання Тимошенко у такий спосіб є жорстоким поводженням з ув’язненою і може бути розцінено як катування відповідно до ст. 3 Європейської конвенції з прав людини, Конвенції ООН проти катувань, а також Інструкції з організації охорони кримінально-виконавчих установ закритого типу», - сказала Н.Карпачова.