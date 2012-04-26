Депутати уникають пояснень, чому вони просили не пускати в Раду журналістів
13:41, 26 квітня 2012Політика
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Лідери фракцій, що входять до парламентської більшості, так і не надали офіційних пояснень, на якій підставі вони звернулися до Литвина з проханням не пускати журналістів у ложу преси.
Депутати більшості залишили парламент без пояснень
Як передає кореспондент УНІАН, на сьогодні на 12.00 був запланований брифінг лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, відповідне оголошення було розміщено на сайті парламенту. Згодом цей брифінг було скасовано.
У фракції Партії регіонів пояснили це тим, що О.Єфремов терміново відбув на нараду, при цьому не уточнили, на яку саме.
Не виходили в кулуари ВР і представники інших провладних фракцій, які підписали відповідне звернення до спікера.
Станом на 13.20 депутати від опозиції продовжують блокувати роботу Верховної Ради.
Депутати більшості залишили будівлю парламенту.
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