Електропоїзд Харків-Ізюм зійшов з рейок
15:55, 26 квітня 2012Політика
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У Харківській області з рейок зійшли три хвостові вагони електропоїзда “Харків-Ізюм” - ніхто не постраждав.
|З рейок зійшли три вагони
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Південної залізниці.
За даними прес-центру, у вагонах, які зійшли з рейок, перебувало близько 15 пасажирів. Ніхто не постраждав і на даний момент за медичною допомогою не звертався.
Людей вивезли з місця події та доставили до місця призначення наступним електропоїздом.
Причини події з`ясовуються.
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