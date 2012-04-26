Електропоїзд Харків-Ізюм зійшов з рейок

15:55, 26 квітня 2012
Політика
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У Харківській області з рейок зійшли три хвостові вагони електропоїзда “Харків-Ізюм” - ніхто не постраждав.

З рейок зійшли три вагони
Сьогодні о 12:39 на 350 км непарного шляху перегону Савінци-Закомельське Південної залізниці з рейок зійшли три хвостові вагони електропоїзда № 6421 “Харків-Ізюм”.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Південної залізниці.

За даними прес-центру, у вагонах, які зійшли з рейок, перебувало близько 15 пасажирів. Ніхто не постраждав і на даний момент за медичною допомогою не звертався.

Людей вивезли з місця події та доставили до місця призначення наступним електропоїздом.

Причини події з`ясовуються.

 

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