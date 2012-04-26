Електропоїзд Харків-Ізюм зійшов з рейок

Сьогодні о 12:39 на 350 км непарного шляху перегону Савінци-Закомельське Південної залізниці з рейок зійшли три хвостові вагони електропоїзда № 6421 “Харків-Ізюм”.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Південної залізниці.

За даними прес-центру, у вагонах, які зійшли з рейок, перебувало близько 15 пасажирів. Ніхто не постраждав і на даний момент за медичною допомогою не звертався.

Людей вивезли з місця події та доставили до місця призначення наступним електропоїздом.

Причини події з`ясовуються.