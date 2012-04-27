«Свобода» заявляє, що влада спробує звинуватити у терактах опозицію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської обласної організації ВО «Свобода», сьогодні, 27 квітня, близько 13:30 біля під’їзду будинку, де мешкає радник голови Всеукраїнського об`єднання «Свобода» Андрій Денисенко, працівник міліції спинив його матір і почав розпитувати її про сина, чи живе він за цією адресою і т.п.

Коментуючи цей факт, А.Денисенко підкреслив: «Не встигли пролунати вибухи, а міліція вже за мить «цікавиться», де в цей час перебували лідери місцевих націоналістів. Я розцінюю це як перші спроби покласти відповідальність за вибухи на опозицію».

За його словами, «це дуже схоже на продовження низки терактів, які сталися у Дніпропетровську, Харкові та Запоріжжі восени минулого року. Синхронізація вибухів з масовими акціями опозиції свідчить, що за ними можуть стояти або російські спецслужби, зацікавлені у дестабілізації ситуації в Україні, або влада, якій вигідно залякати суспільство і отримати привід розпочати масштабні репресії проти опозиції, зокрема націоналістів».

«Я не вірю, що організатори вибухів прагнуть грошей, отримати які після того, що сталося, неможливо – з терористами ніхто не вестиме переговорів. Їхня мета – страх і агресія. Це технологія сіяння паніки й хаосу», - вважає лідер Дніпропетровської свободи.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, сьогодні, 27 квітня, близько 11.50 на проспекті К.Маркса у Дніпропетровську пролунав вибух. Наразі встановлюється місцезнаходження вибухового пристрою. За попередніми даними – це урна на трамвайній зупинці.

Через 40 хв. по вул. Столярова, біля кінотеатру «Панорама», пролунав ще один вибух. За попередніми даними, вибухнув невстановлений предмет, який знаходився в урні для сміття.

Згодом у центральній частині Дніпропетровська сталися ще два вибухи. Обставини подій з’ясовуються.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи міліції, СБУ, МНС та медики. Остаточна кількість постраждалих встановлюється. За попередніми даними, внаслідок вибухів постраждали 27 осіб, 25 із них – госпіталізовані.

За даними місцевих ЗМІ, вже затримано перших підозрюваних в організації вибухів у центрі Дніпропетровська.