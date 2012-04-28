Надоша: спекулювати на темі терактів у Дніпропетровську є неприпустимим

Про це він заявив, коментуючи ситуацію в Дніпропетровську, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Ми чекаємо офіційних результатів розслідування терактів у Дніпропетровську. Відповідні органи повинні розібратися, кому вигідна ситуація, що склалася”, - зазначив депутат.

О.Надоша висловив переконання, що не варто влаштовувати «танці на кістках», і закликав всіх утримуватися від політичних оцінок згаданих терактів. «Теракти – це злочин, що не має національності, і винні повинні зазнати покарання. З тероризмом треба боротися адекватними методами», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в центрі Дніпропетровська сталися чотири вибухи, постраждало 29 людей. 26 з них – госпіталізовано.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).