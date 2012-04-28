Янукович закликав правоохоронців до скоординованості дій

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав у Дніпропетровську під час засідання координаційного штабу, створеного за дорученням глави держави для оперативного та всебічного розслідування вибухів 27 квітня.

«Необхідно зробити все, щоб ми знайшли злочинців, встановили мотиви скоєння злочину і його мету», - наголосив Президент.

Ще одним важливим завданням він назвав забезпечення громадського порядку та особистої безпеки громадян, надання допомоги постраждалим внаслідок вибухів та забезпечення їх якісного лікування.

В.Янукович звернув окрему увагу на важливість злагодженої та скоординованої роботи правоохоронців під час розслідування.

Він особливо наголосив на відповідальності за ефективні результати роботи координаційного штабу генерального прокурора, керівників правоохоронних структур. «Щоб усе, що ми будемо робити, робили в стислі терміни - якісно і на користь людям», - резюмував В.Янукович.

Серед учасників засідання - генеральний прокурор Віктор Пшонка, голова СБУ Ігор Калінін, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, віце-прем`єр-міністр - міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова, глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, секретар РНБО Андрій Клюєв, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Вілкул, керівники місцевої прокуратури та правоохоронних органів.