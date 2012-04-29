Перша п'ятірка Кличка вже сформована
Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко вважає «критично важливим завданням» захистити результати виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко заявив, виступаючи на IX Всеукраїнському з’їзді партії у Запоріжжі.
В.Кличко вважає «критично важливим завданням захистити наш вибір. Ми пропонували нашим колегам у опозиції створити спільний Центр для захисту голосів. Ми стверджуємо, що захищатимемо голоси не тільки виборців партії, а й голоси виборців опозиційних політичних сил».
Він також закликав громадян не бути байдужими і повідомляти про всі випадки порушень, підкуп, фальсифікації.
Крім того, В.Кличко знову закликав опозицію «провести перевірку кандидатів – чи відповідають вони критеріям моральності, професійності, командності. Шановні колеги по опозиції! Давайте спільно проведемо опитування громадської думки. Нехай виборці і тільки виборці у кожному окрузі самі визначать, хто з опозиційних кандидатів має найбільше шансів представляти їх у парламенті. Ми будемо підтримувати тих опозиційних кандидатів, чий рейтинг буде найвищий, і не повторимо помилок минулих виборів у Обухові та Києві», - заявив В.Кличко, додавши, що в такому опитуванні готові взяти участь більше половини громадян.
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Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко виступає за єдиний список кандидатів у народні депутати від опозиції у мажоритарних округах і наполягає на необхідності хорошої репутації кандидатів від демократичних сил.
Про це він повідомив на прес-конференції після з'їзду.
«У мене є впевненість у тому, що нам потрібен єдиний список (кандидатів) у мажоритарних округах. І ми повинні це вирішувати не кулуарно в кабінетах, а відкрито. Ми повинні провести соціологічні дослідження. У нас є час визначити, який кандидат має найкращу підтримку, щоб не наступати на одні й ті самі граблі, на які наступили (на виборах мера в Обухові) кілька тижнів тому», - зазначив В.Кличко.
Також він заявив, що перша п'ятірка виборчого списку «УДАРу» вже сформована, але оголосити її відмовився.
«Кожна людина в партії повинна працювати, а не думати, що вже є в списках. П'ятірка буде сформована остаточно перед виборами за результатами, які одержать керівники обласних організацій. Хто покаже найкращий результат, той і займе вищу позицію в списку. Так справедливо», - підкреслив В.Кличко.
Також він зазначив, що список кандидатів у народні депутати від «УДАРу» у мажоритарних округах буде опубліковано після визначення Центральною виборчою комісією меж округів.
«На сьогоднішній день ми їх (межі) не знаємо. Наберіться терпіння, після 5 числа, згідно із законом, ми одержимо рамки округів і будемо готові опублікувати (прізвища) тих людей, яких ми будемо готові висувати кандидатами в народні депутати у мажоритарних округах», - сказав В.Кличко.
Крім того, він підкреслив, що «реформи в Україні повинні проводити енергійні професійні й порядні люди», тому «УДАР» заявив, що стежить за репутацією своїх кандидатів, а також запропонував опозиційним демократичним силам підписати чесний договір про співпрацю, де будуть визначені критерії при визначенні кандидатів у народні депутати.
«Є хороша приказка: хочеш подивитися в майбутнє людини - подивися в її минуле. Ці люди повинні мати нормальну репутацію, і народ повинен їм довіряти. Тільки у такому напрямку ми зможемо сформувати єдину дієздатну команду», - сказав В.Кличко.
Лідер «УДАРу» зазначив, що опозиція повинна об'єднатися в парламенті, щоб демократичні сили мали в новому складі Верховної Ради 51% місць.
«Це потрібно, щоб змінити ситуацію, щоб парламент не був кишеньковою організацією Банкової», - підкреслив В.Кличко.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, у Запоріжжі пройшов ІХ Всеукраїнський з’їзд партії «УДАР Віталія Кличка». Для участі у з’їзді зареєструвався 541 кандидат з усіх регіонів України.
У порядку денному - визначення стратегії, з якою політична сила братиме участь у виборах, узгодження критеріїв, за якими відбиратимуться кандидати у народні депутати від політичної партії «УДАР», а також створення Молодіжного крила партії. Також учасники з’їзду обговорять питання співпраці з учасниками громадянського руху «Чесно» та ініціаторами кампанії «Фільтруй Раду!».