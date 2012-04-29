Перша п'ятірка Кличка вже сформована

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко заявив, виступаючи на IX Всеукраїнському з’їзді партії у Запоріжжі.

В.Кличко вважає «критично важливим завданням захистити наш вибір. Ми пропонували нашим колегам у опозиції створити спільний Центр для захисту голосів. Ми стверджуємо, що захищатимемо голоси не тільки виборців партії, а й голоси виборців опозиційних політичних сил».

Він також закликав громадян не бути байдужими і повідомляти про всі випадки порушень, підкуп, фальсифікації.

Крім того, В.Кличко знову закликав опозицію «провести перевірку кандидатів – чи відповідають вони критеріям моральності, професійності, командності. Шановні колеги по опозиції! Давайте спільно проведемо опитування громадської думки. Нехай виборці і тільки виборці у кожному окрузі самі визначать, хто з опозиційних кандидатів має найбільше шансів представляти їх у парламенті. Ми будемо підтримувати тих опозиційних кандидатів, чий рейтинг буде найвищий, і не повторимо помилок минулих виборів у Обухові та Києві», - заявив В.Кличко, додавши, що в такому опитуванні готові взяти участь більше половини громадян.

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Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко виступає за єдиний список кандидатів у народні депутати від опозиції у мажоритарних округах і наполягає на необхідності хорошої репутації кандидатів від демократичних сил.

Про це він повідомив на прес-конференції після з'їзду.

«У мене є впевненість у тому, що нам потрібен єдиний список (кандидатів) у мажоритарних округах. І ми повинні це вирішувати не кулуарно в кабінетах, а відкрито. Ми повинні провести соціологічні дослідження. У нас є час визначити, який кандидат має найкращу підтримку, щоб не наступати на одні й ті самі граблі, на які наступили (на виборах мера в Обухові) кілька тижнів тому», - зазначив В.Кличко.

Також він заявив, що перша п'ятірка виборчого списку «УДАРу» вже сформована, але оголосити її відмовився.

«Кожна людина в партії повинна працювати, а не думати, що вже є в списках. П'ятірка буде сформована остаточно перед виборами за результатами, які одержать керівники обласних організацій. Хто покаже найкращий результат, той і займе вищу позицію в списку. Так справедливо», - підкреслив В.Кличко.

Також він зазначив, що список кандидатів у народні депутати від «УДАРу» у мажоритарних округах буде опубліковано після визначення Центральною виборчою комісією меж округів.

«На сьогоднішній день ми їх (межі) не знаємо. Наберіться терпіння, після 5 числа, згідно із законом, ми одержимо рамки округів і будемо готові опублікувати (прізвища) тих людей, яких ми будемо готові висувати кандидатами в народні депутати у мажоритарних округах», - сказав В.Кличко.

Крім того, він підкреслив, що «реформи в Україні повинні проводити енергійні професійні й порядні люди», тому «УДАР» заявив, що стежить за репутацією своїх кандидатів, а також запропонував опозиційним демократичним силам підписати чесний договір про співпрацю, де будуть визначені критерії при визначенні кандидатів у народні депутати.

«Є хороша приказка: хочеш подивитися в майбутнє людини - подивися в її минуле. Ці люди повинні мати нормальну репутацію, і народ повинен їм довіряти. Тільки у такому напрямку ми зможемо сформувати єдину дієздатну команду», - сказав В.Кличко.

Лідер «УДАРу» зазначив, що опозиція повинна об'єднатися в парламенті, щоб демократичні сили мали в новому складі Верховної Ради 51% місць.

«Це потрібно, щоб змінити ситуацію, щоб парламент не був кишеньковою організацією Банкової», - підкреслив В.Кличко.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, у Запоріжжі пройшов ІХ Всеукраїнський з’їзд партії «УДАР Віталія Кличка». Для участі у з’їзді зареєструвався 541 кандидат з усіх регіонів України.

У порядку денному - визначення стратегії, з якою політична сила братиме участь у виборах, узгодження критеріїв, за якими відбиратимуться кандидати у народні депутати від політичної партії «УДАР», а також створення Молодіжного крила партії. Також учасники з’їзду обговорять питання співпраці з учасниками громадянського руху «Чесно» та ініціаторами кампанії «Фільтруй Раду!».