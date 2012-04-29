Що засвідчили вибухи в Дніпропетровську?

Про це УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.

“Події у Дніпропетровську показали, що відсутня державна політика у питанні національної безпеки, а РНБО як державний орган не просто втратила свій вплив, а взагалі перестала існувати”, - сказав М.Томенко.

Віце-спікер наголосив, що останнім часом стають нормою в Україні вбивства бізнесменів серед білого дня та періодичні вибухи у містах.

За словами М.Томенка, якщо в часи, коли РНБО очолювала Раїса Богатирьова, цього органу фактично не існувало, то нині цей орган взагалі є виборчим штабом Партії регіонів під керівництвом Андрія Клюєва.

“Це неприпустимо, коли орган, який фінансується з державного бюджету та має захищати права і свободи людей та безпеку, опікується виборчою кампанією якоїсь політичної сили”, - наголосив віце-спікер.

М.Томенко заявив, що опозиція вимагає невідкладного проведення засідання РНБО стосовно ситуації у Дніпропетровську та загалом національної безпеки. “Крім того, ми вимагаємо заслуховування в парламенті інформації, якою бачать Президент і секретар РНБО подальшу роботу цього органу та програму дій по недопущенню повторення дніпропетровської трагедії в Україні”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей. У лікарнях перебувають 22 особи