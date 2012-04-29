Медведєв каже, що переслідування Тимошенко кидає тінь на Україну

Президент Росії називає неприйнятним переслідування політичних опонентів в Україні, це «кидає тінь на тих, хто такі рішення приймає».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Д.Медведєв сказав напередодні на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини.

Зокрема, президент РФ заявив, що «в певний період» він і МЗС Росії робив вельми жорсткі заяви, що стосуються дотримання прав людини в Білорусі і Україні. За його словами, це непросто, адже це справді дуже близькі країни.

«І навіть за цілим рядом справ, які зараз розглядаються, вони на нас дуже ображалися, проте це була і моя позиція, і я МЗС давав вказівки, в частині переслідування політичних противників це цілком неприйнятно, це кидає тінь і на саму державу, приміром, якщо говорити про Україну, і на тих, хто такі рішення приймає», - підкреслив Д.Медведєв.

На його переконання, можна ненавидіти один одного, говорити все, що завгодно в полемічному завзятті і в запалі політичної боротьби, але коли на лаві підсудних і у в`язниці опиняються учасники президентських перегонів, прямі суперники по політичному процесу, «це як мінімум викликає величезний подив навіть з урахуванням наших багатих тоталітарних традицій».

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Міністерство закордонних справ Росії поширило повідомлення, в якому сказано, що РФ розраховує, що влада України проявлятиме гуманність стосовно Ю.Тимошенко.

«У Москві із занепокоєнням сприйняли повідомлення ЗМІ про погіршення стану здоров`я екс-прем`єр-міністра України Тимошенко, що знаходиться в ув`язненні, і яка потребує термінової медичної допомоги. Розраховуємо, що владою України будуть вжиті всі необхідні заходи з повного дотримання законних прав Ю.В.Тимошенко, проявлена гуманність і знайдені шляхи адекватного вирішення ситуації, яке не ускладнює внутрішньополітичного становища в країні», - йдеться в коментарі російського зовнішньополітичного відомства.

27 квітня офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич на брифінгу в Москві заявив, що Росія уважно стежить за ситуацією з екс-прем`єр-міністром України Ю.Тимошенко, котра відбуває покарання в колонії.

«Ми уважно стежимо за цією ситуацією і розуміємо, що Ю.Тимошенко потрібна термінова медична допомога», - сказав О.Лукашевич.

Як сказав О.Лукашевич, влада України має проявити гуманність і знайти шляхи, які не ускладнюватимуть внутрішньополітичного становища і сприятимуть вирішенню ситуації, що склалася.

При цьому він нагадав, що МЗС РФ поширило із цього приводу «достатньо гострий і попереджувальний коментар».

О.Лукашевич підкреслив, що це «політична і гуманістична позиція» Росії.