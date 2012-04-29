СБУ розповсюдила фотороботи підозрюваних у вибухах (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, фотороботи розповсюдила в неділю прес-група УСБУ в Дніпропетровській області.

У повідомленні наголошується, що за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, у кримінальній справі, порушеній прокуратурою Дніпропетровської області за фактами вибухів 27 квітня в Дніпропетровську, розшукуються троє чоловіків.

«Їхні прикмети: перший підозрюваний - вік 40 років, зріст близько 170 см, середньої статури, волосся темне, коротко стрижене, був одягнений в джинси, сорочку темного кольору з короткими рукавами; другий підозрюваний - вік 30 років, зріст близько 180 см, щільної статури, волосся чорне, кучеряве, був одягнений в чорні джинси і джинсову сорочку синього кольору; третій підозрюваний - вік 35-45 років, зріст середній, худорлявої статури, волосся русяве, рідке, зачесане назад, був одягнений в брюки, сорочку світлого кольору», - повідомили в прес-службі.

СБУ звертається до громадян, які мають в своєму розпорядженні будь-яку інформацію про підозрюваних, з проханням терміново повідомити за телефоном +380955507547, або за електронною адресою dopomoga@fregat.com.