Депутат ПР згорів у спальному мішку

Як передає кореспондент УНІАН, за даними джерела «Восточного варианта», депутат разом з компанією друзів виїхав на пікнік в ліс. Веселощі супроводжувалася вживанням спиртного, і вночі компанія вирішила не повертатися додому, а заночувати в лісі.

Учасники гуляння пішли спати в автомобілі, але депутат вирішив залишитись біля багаття в спальному мішку.

Вночі мішок зайнявся, його друзі прокинулися через сильний запах диму і сморіду. Постраждалого доставили в лікарню, але там він помер від отриманих опіків, зазначає видання.