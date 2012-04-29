Депутат ПР згорів у спальному мішку
19:31, 29 квітня 2012Політика
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Депутат Троїцької райради Луганської області від Партії регіонів 1965 року народження трагічно загинув вночі 28 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, за даними джерела «Восточного варианта», депутат разом з компанією друзів виїхав на пікнік в ліс. Веселощі супроводжувалася вживанням спиртного, і вночі компанія вирішила не повертатися додому, а заночувати в лісі.
Учасники гуляння пішли спати в автомобілі, але депутат вирішив залишитись біля багаття в спальному мішку.
Вночі мішок зайнявся, його друзі прокинулися через сильний запах диму і сморіду. Постраждалого доставили в лікарню, але там він помер від отриманих опіків, зазначає видання.
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