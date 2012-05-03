Коморовський, одним з небагатьох, поїде на саміт до Ялти

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар глави Польської держави Анна Тшаска-Вєчорек.

"Офіційна інформація, яку я можу подати від президентської канцелярії, що пан Президент планує приїхати до Ялти", - сказала вона.

За словами прес-секретаря, немає інформації про те, скільки президентів візьмуть участь у цьогорічному саміті, а на минулорічний саміт до Варшави приїхали 19 глав держав. А.Тшаска-Вєчорек додала, що учасники саміту провели тоді зустріч з Президентом США Бараком Обамою, який перебував на той момент у Варшаві.

Представник канцелярії польського Президента не змогла одразу уточнити, чи Б.Коморовський розмовляв з іншими запрошеними на саміт у Ялті президентами, намагаючись переконати їх відмовитись від бойкоту.

Як повідомляв УНІАН, про відмову приїхати на саміт в Україну заявили президенти Німеччини, Італії, Словенії, Естонії, Австрії, Хорватії, Чехії, Болгарії та Латвії.