Євгенія Тимошенко телефонувала учасникам голодування у Львові

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації ВО „Батьківщина”, до лікарні швидкої допомоги госпіталізовано члена «Батьківщини», письменника Стефана Сима, який вісім днів голодував у наметовому містечку у центрі Львова.

«Двічі Стефан Сим відмовлявся від госпіталізації, на якій наполягали лікарі, у тому числі письмово. У нього був високий тиск, погане самопочуття. Зараз йому надають необхідну допомогу», - повідомив лідер облорганізації «Батьківщини» Роман Ілик, який разом із однопартійцями голодує восьму добу.

Також, як повідомив УНІАН Р.Ілик, сьогодні через погіршення стану здоров‘я припинив голодування член партії Роман Москаль. „Однак Роман Москаль залишається поруч з нами, хоч і припинив голодування через погане самопочуття. Станом на сьогодні продовжуть голодування шестеро партійців „Батьківщини”, - зазначив Р.Ілик.

За словами Р.Ілика, йому телефонувала донька екс-прем’ра Євгенія Тимошенко, яка висловила стурбованість самопочуттям голодуючих.

Як повідомили у Комітеті опору диктатурі Львівщини, сьогодні під час засідання львівського КОДу буде обговорюватися питання подальших дій на підтримку голодуючих у Львові.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня пізно ввечері до лікарні швидкої допомоги було госпіталізовано члена «Батьківщини» Романа Пилип’яка із Дрогобича, який голодував на підтримку Ю.Тимошенко у наметовому містечку в центрі Львова.