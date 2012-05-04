Американський сенатор - про фото Тимошенко та подальший тиск на Януковича

Як повідомляє офіційний сайт екс-прем’єра Юлії Тимошенко, про це Дж.МакКейн заявив під час виступу у Вільнюському університеті.

"Ми сподіваємося, що наші європейські партнери ясно дадуть зрозуміти уряду України, що він не зможе добитися більш тісних відносин з Європою, поки не буде припинено вибіркове переслідування політичних опонентів, не будуть звільнені лідери опозиції, що знаходяться зараз у в`язниці, і не пройдуть вільні і справедливі вибори", - сказав Дж.МакКейн.

Сенатор висловив стурбованість у зв`язку із застосуванням проти Ю.Тимошенко фізичної сили. "Останні її фотографії схвилювали і стурбували. Вони викликають серйозні питання до умов її утримання у в`язниці і необхідності забезпечення для неї доступу до якісного медичного лікування", - підкреслив він.

"Зараз уряд намагається просувати країну до Європи і водночас придушує і нищить політичну опозицію в Україні. Тобто веде переговори щодо Угоди про асоціацію з ЄС і кидає за грати демократичних лідерів опозиції, таких як Юрій Луценко і Юлія Тимошенко, з суто політичних причин", - пояснив Дж.МакКейн.

На його думку, влада України в кінцевому результаті повинна зробити вибір між цими двома суперечливими шляхами.

Сенатор зазначив, що США рішуче підтримують тісніші зв`язки між Україною і Євросоюзом, проте розчаровані негативними тенденціями.

"Ми розчаровані ерозією демократії та поглибленням корупції, яка досягає більш високих нових рівнів, особливо серед дітей правлячої еліти. Український народ заслуговує на краще", - вважає Дж.МакКейн.