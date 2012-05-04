У Львові швидка забрала соратника Тимошенко - після 10 діб голодування

Сьогодні вранці, на десяту добу голодування, лікарі «швидкої» через різке погіршення стану здоров’я госпіталізували ініціатора солідарного голодування на підтримку екс-прем’єр-міністра, лідера «Батьківщина» Юлії Тимошенко, голову Львівської обласної організації партії Романа Ілика.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облорганізації партії “Батьківщина”

«Приблизно о 6 ранку раптово погіршилось його самопочуття. Ми викликали «швидку» і його відразу госпіталізували. Усі знали, що у Романа Ілика є прямі медичні протипокази для голодування, - повідомив Олександр Маленевський, який одним із перших доєднався до радикального протесту. – Він свідомо знав, на який ризик відважився. Лікарі були категорично проти. За час голодування Роман Ілик помітно схуд, а вчора почувався доволі виснаженим. Десять днів без їжі та під пекучим сонцем – це випробування для дуже сильних і здорових людей».

За словами О.Маленевського, голодування у Львові продовжуватиметься і надалі. Зараз голодують п’ятеро партійців Львівської «Батьківщини».

З 25 квітня партійці Львівської «Батьківщини» голодують та живуть у наметах біля пам’ятника Т.Шевченку. За ці дні солідарне голодування, ініційоване Р.Іликом, підтримали у Києві, Хмельницькому, Дніпропетровську, і навіть у Чехії, де голодує колишній сенатор.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко оголосила голодування 20 квітня на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.