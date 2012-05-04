У Яценюка закликають бойкотувати не Євро-2012, а персонально Януковича

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

“Ми звертаємося до керівництва європейських країн не позбавляти український народ права гідно провести Євро-2012, гостинно зустріти гостей, футболістів та вболівальників. Доцільними та дієвими вважаємо винятково персональні санкції проти Януковича та ключових фігур його режиму”, - зазначають у «Фронті Змін».

Партія закликає В.Януковича звільнити всіх політичних в’язнів і повернути Україні шанс «цивілізовано вийти з ситуації, в яку Ви її загнали».

Також “Фронт Змін” звертається до лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з проханням припинити голодування. «Ваша жертва не врятує Україну від світової ганьби і не пробудить навіть краплинку докорів сумління у тих, хто над вами знущається», - додають у партії.

Крім того, звертаючись до українського народу, «Фронт Змін» зазначає, що коли в новому парламенті буде демократична більшість, то вона відправить Президента у відставку. “Ми розуміємо - сподіватися на те, що в Януковича прокинеться совість, марно. В нього немає совісті! Його можна тільки відправити у відставку”, - сказано у заяві.

У «Фронті Змін» вважають, що “період правління В.Януковича ознаменувався втратою Україною історичного шансу на євроінтеграцію”. “Останнім часом особистими зусиллями Віктора Януковича скочування України в прірву міжнародної ізоляції набуло рекордних темпів та масштабів. Реальною стала перспектива бойкоту України міжнародною спільнотою”, - наголошують у “Фронті Змін”.

У заяві сказано, що Україна “чесно виборола право на проведення чемпіонату”. “Українці вклали в Євро-2012 10 млрд. доларів США своїх податків. Проте сьогодні через дії режиму Януковича чемпіонат опинився під реальною загрозою зриву”, - наголошують у “Фронті Змін”.

У партії нагадують, що політичні діячі та керівники європейських країн заявляють про намір бойкотувати чемпіонат через проблеми з демократією в Україні. “Загрози такого міжнародного бойкоту не було в понад двадцятирічній історії української незалежної держави”, - зазначається у заяві.

У “Фронті Змін” наголошують, що “наша держава не повинна бути в міжнародній ізоляції через неадекватні дії однієї посадової особи, хай навіть і найвищої”.