МЗС не коментує інформацію про відмову 12 президентів їхати в Ялту

Про це УНІАН сказав речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«Ми готуємо саміт, проводимо відповідні переговори, тобто робота проводиться для того, щоб цей саміт пройшов успішно», - зазначив він.

У Посольстві Румунії в Україні УНІАН повідомили, що поки не можуть надати інформацію, чи буде Президент Румунії Траян Бесеску брати участь в саміті.

«Ми поки що не отримали підтвердження від МЗС Румунії», - сказали в посольстві.

У Посольстві Республіки Білорусь УНІАН також не змогли надати інформацію щодо участі в саміті Президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«На даний момент ми не володіємо такою інформацією», - сказали в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, від участі у саміті лідерів країн Центральної і Східної Європи у Ялті, що запланований на 11-12 травня, відмовились президенти Німеччини, Чехії, Австрії, Італії, Словенії, Естонії, Хорватії, Латвії, Болгарії, Албанії, Угорщини, Боснії та Герцеговини.