Адвокат: У Іващенка в СІЗО розвився набряк ніг

У колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія Іващенка в СІЗО розвинувся набряк ніг.

Про УНІАН повідомив його адвокат Борис Нечипоренко, який днями відвідав свого підзахисного у слідчому ізоляторі.

"Рекомендації комісії лікарів МОЗ із лікування В.Іващенка персоналом СІЗО начебто виконані ще 25 квітня, однак стан його здоров’я не покращився: болі в спині практично щоденні (а інколи виникають двічі на день), приглушаються вони лише знеболювальними препаратами, які дуже шкодять внутрішнім органам, тиск постійно скаче до 170/100. Але гірше всього - від колінних до гомілковостопних суглобів з невідомих причин розвився набряк ніг", - сказав Б.Нечипоренко.

При цьому адвокат, посилаючись на інформацію, отриману безпосередньо від В.Іващенка, зазначив, що проблеми із ногами з’явилися у його підзахисного після обіду 27 квітня. "Іващенко через це викликав лікаря-терапевта, той оглянув його, але ніяких рекомендацій досі пір не надав", - зазначив Б.Нечипоренко.

В контексті сказаного адвокат нагадав, що В.Іващенко рпотягом кілкох останніх місяців скаржився медикам на виникнення дактильної чутливості стоп на обох ногах.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.