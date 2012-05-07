Абітурієнтів на пунктах ЗНО зустрінуть з металошукачами

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева.

Вона повідомила, що Україна повністю готова до проведення ЗНО і закликала учасників тестування не використовувати жодні технічні засоби, адже якщо вони будуть виявлені, роботу анулюють.

І.Зайцева пояснила, що всього в Україні було створено близько 700 пунктів тестування і у випадковому порядку з них обрано було ті, де встановили камери відеоспостереження та металошукачі. Крім того, створено мобільні бригади, які перевірятимуть інші пункти, що не обладнані камерами та металошукачами.

І.Зайцева також нагадала, що ЗНО цього року розпочнеться з тестів, на які записалися найменше учасників, зокрема, першим - 15 травня - відбудеться тестування з хімії.

У свою чергу, заступник директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Микола Фоменко підкреслив, що у 2012 році кількість випускників 11-х класів збільшилася на 130 тис., порівняно з попереднім роком. Загалом же цього року очікується близько 400 тис. абітурієнтів. Зокрема, зауважив він, понад 20 тис. осіб цього року збираються отримати другу вищу освіту. При цьому держзамовлення на підготовку бакалаврів цього року становитиме приблизно 127 тис. Це будуть технічні напрями підготовки.

М.Фоменко наголосив, що українські ВНЗ повністю готові до вступної кампанії.

Він нагадав про прийом заяв на вступ до вишів за системою «Електронний вступ» і зауважив, що цього року технічна складова цієї системи була значно покращена.

М.Фоменко повідомив, що минулого року до вищих навчальних закладів було подано 869 тис. заяв, з яких 400 тис. – за допомогою системи електронного вступу.

Водночас координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних повідомив, що цього року студенти братимуть участь у роботі приймальних комісій.

Загалом буде посилено громадський контроль та спостереження за вступною кампанією.

Довідка УНІАН. Графік проведення ЗНО-2012: 15 травня – хімія, 17 травня – російська мова, 19 травня – географія, 21 та 22 травня – математика, 24 травня – всесвітня історія, 26 травня – іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська), 28 та 29 травня – українська мова і література, 31 травня і 1 червня – історія України, 5 червня – фізика, 7 червня – біологія.

Результати ЗНО планується оголосити до 1 липня. Апеляції абітурієнти можуть подавати до УЦОЯО протягом трьох днів після оголошення результатів.