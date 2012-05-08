Карпачова: прокуратура підмінила звернення до Пшонки щодо побиття Тимошенко

Про це вона заявила вчора ввечері в ефірі «5 каналу»,повідомляється на сайті телеканалу.

За словами Н.Карпачової, замість того, щоб проводити перевірку в Качанівській колонії, перевірку методом тиску і шантажу розпочали в Секретаріаті омбудсмена України.

"Я хочу сказати, що відповідно до 20 ст. Закону "Про омбудсмена України", омбудсмен і працівники не зобов`язані давати пояснення і коментарі по тих справах, які перебувають в їхньому провадженні. Це забула прочитати і прокуратура наша, яка фактично здійснює сьогодні тиск, і підмінила моє звернення до генерального прокурора, з яким я дійсно звернулася 27 квітня, щодо перевірки факту побиття Юлії Тимошенко під час перевезення з колонії до лікарні", - сказала Н.Карпачова.

Як повідомлялося, у ніч на 21 квітня Ю.Тимошенко примусово було перевезено до Центральної клінічної лікарні № 5 "Укрзалізниці" Харкова без її як усної, так і письмової згоди.

24 квітня Ю.Тимошенко у своєму листі з Качанівської колонії повідомила подробиці "нічної спецоперації", в результаті якої їй було завдано тілесні ушкодження.

25 квітня на той час омбудсмен Н.Карпачова заявила, що її представник під час огляду Ю.Тимошенко виявив на її тілі синці на передпліччі, ділянці ліктьового суглоба правої руки, а також значного розміру синяк у правій паховій ділянці живота.

Н.Карпачова назвала дії працівників Качанівської колонії щодо Ю.Тимошенко катуванням.

27 квітня Н.Карпачова поширила фотографії тілесних ушкоджень екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко. Знімки датовані середою, 25 квітня, тобто через п`ять днів після транспортування Ю.Тимошенко до лікарні, в ході чого, за її словами, були завдані тілесні ушкодження.

4 травня В.Пшонка заявив, що Генеральна прокуратура відмовила Ю.Тимошенко в порушенні кримінальної справи за її заявою про побиття під час транспортування з виправної колонії до лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Пізніше Н.Карпачова заявила, що офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини вранці 5 травня обшукали представники СБУ. За її словами, дозвіл на обшук надала новообраний омбудсмен Валерія Лутковська. Н.Карпачова також заявила, що кількох колишніх співробітників офісу омбудсмена викликали на допит у прокуратуру.

Прес-служби СБУ, Генпрокуратури та В.Лутковська спростували це повідомлення.