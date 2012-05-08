Чи потрібні українцям військові паради (опитування)

Дві третини українців вважають, що 9 травня необхідно проводити військовий парад.

Про це свідчать передані УНІАН результати телефонного опитування на тему «Значення 9 травня для українців», проведеного Інститутом Горшеніна в травні.

Зокрема, за проведення параду цього дня висловилося 70,1% респондентів. При цьому 48,8% опитаних вважають, що точно варто проводити парад, і 21,3% – швидше варто проводити. 11,4% українців відповіли «точно ні» на поставлене запитання, і 8,6% – «швидше ні». 9,9% респондентам важко відповісти на це питання.

Для більшості українців 9 травня – це свято перемоги над фашизмом. Так вважають 62,1% респондентів. Для 53,8% українців – це день пам`яті про загиблих, для 47,4% – свято ветеранів, для 16,1% – вагоме лике для сім`ї свято, для 10,2% – звичайний вихідний день, для 6,4% – день військового параду, для 4,3% – звичайний день. При цьому 0,9% опитаних обрали варіант відповіді «інше», а 1,1% – важко відповісти на поставлене запитання.

9 травня українці вважають за краще проводити в колі сім`ї (35,8%), згадувати і вшановувати пам`ять учасників війни (32,7%), а також дивитися фільми про війну і трансляцію параду (30,6%). Відвідувати святковий парад у день Перемоги вважають за краще 26,2% опитаних, виїжджати на природу, шашлики – 25,8%, покладати квіти до пам`ятників воїнам-переможцям і Вічному вогню – 21,4%, трудитися на дачній ділянці – 8,7%. При цьому 9,3% респондентів ніяк не відзначають 9 травня, 1,2% – відзначають свято по-іншому, а 0,9% опитаних – важко відповісти на це запитання.

*** Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Значення 9 травня для українців» з 5 по 7 травня 2012 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів, старше 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.