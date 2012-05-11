Кличко готовий на компроміси заради більшості в парламенті

"І ми готові йти на компроміси заради отримання опозицією більшості місць у майбутньому парламенті», - заявив лідер партії Віталій Кличко, відповідаючи на запитання учасників online-конференції на сторінках Facebook.

Він висловив переконання, що «з усіх питань, які зачіпають інтереси держави та громадян, політики повинні домовлятися».

При цьому політик наголосив, що його політична сила жорстко захищає свою позицію щодо критеріїв відбору кандидатів: «Сподіваюся, КОД її усе-таки розгляне, як пообіцяли нам представники «Батьківщини» та «Фронту Змін», - заявив В.Кличко, висловивши переконання, що це питання має бути узгоджене до 12 травня - до Форуму опозиції.