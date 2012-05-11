Кличко готовий на компроміси заради більшості в парламенті
07:51, 11 травня 2012Політика
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Партія «УДАР» вважає за необхідне домовитися з колегами по опозиції про єдиних кандидатів на мажоритарних округах.
"І ми готові йти на компроміси заради отримання опозицією більшості місць у майбутньому парламенті», - заявив лідер партії Віталій Кличко, відповідаючи на запитання учасників online-конференції на сторінках Facebook.
Він висловив переконання, що «з усіх питань, які зачіпають інтереси держави та громадян, політики повинні домовлятися».
При цьому політик наголосив, що його політична сила жорстко захищає свою позицію щодо критеріїв відбору кандидатів: «Сподіваюся, КОД її усе-таки розгляне, як пообіцяли нам представники «Батьківщини» та «Фронту Змін», - заявив В.Кличко, висловивши переконання, що це питання має бути узгоджене до 12 травня - до Форуму опозиції.
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