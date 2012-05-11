Колесніченко «заявив»: Меркель зрадила здоровому глузду

Різка заява Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель про нібито «диктатуру в Україні», пов'язана з наближенням виборів у Німеччині і слабкими шансами її коаліції на перемогу. Таку думку висловив народний депутат, заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко, повідомляє сайт Партії регіонів.

За його словами, 10 травня «федеральний канцлер Німеччини зробила неприпустиму, недипломатичну заяву, що, мовляв, «люди в Україні і Білорусі страждають від диктатури та репресій» - якщо її слова правильно передали журналісти. Це – безпідставне узагальнення і голослівне твердження, яке не личить її статусу та рівню відносин, які мали наші країни до останнього часу».

В.Колесніченко висловив подив, що заява з'явилася щойно Україна відзначила 67-у річницю перемоги над фашистською Німеччиною.

«Мені видається, що заява А.Меркель викликана побоюваннями за шанси правлячої коаліції на перемогу в місцевих виборах, які проходять зараз у Німеччині. Три дні тому після голосування коаліція А.Меркель уже втратила контроль над землею Шлезвіг-Гольдштейн. Вони здобули найнижчий результат за останні 30 років. А наступного тижня голосуватиме Північний Рейн - Вестфалія. І це не може не викликати тривогу у А.Меркель», - пояснив депутат.

За словами В.Колісниченка, «зараз справи у Німеччині, м'яко кажучи, «не дуже». Жахливий рівень безробіття в зоні ЄС сягає 10%. Сьогодні в ситій Німеччині 2,7 млн. безробітних. Вікіпедія пише, що кілька років тому вони перетнули історичний максимум безробіття початку 30-х років. Тоді це стало однією з причин приходу до влади фашистів. Економікою в Європі всі невдоволені і критикують лідера - Німеччину».

«Всі домовленості про «європейські справи» у А.Меркель були з Ніколя Саркозі. Її ставка не зіграла, переміг Франсуа Олланд. Він хоче переглянути бюджетний договір ЄС. А.Меркель змусила Єврокомісію сказати, що це неможливо. Але Ф.Олланд не відступає», - нагадав В.Колесніченко.

На його переконання, А.Меркель просто втомилася слухати критику німців «чому ми безкінечно платимо за Грецію».

«Що їй робити у такій ситуації? Підручник з піару пише, що потрібна «маленька переможна війна з Албанією». У сучасних умовах інформаційної глобалізації це означає: потрібні «перемоги зовнішньої політики» і необхідно показати, що «у сусіда ще гірше», - повідомив парламентарій.

«Такою «Албанією» стала «справа Тимошенко». Її легко захищати – вона сама хоче стати «несправедливо ображеною владою». Україна актуальна, бо незабаром Євро. Київ – сусід ЄС. Це недалеко. Сигнал А.Меркель розуміють німці. «Псевдобойкот» легко підтримується медіа», - припустив він.

За його словами, тема Юлії Тимошенко стала актуальною для ЄС не зусиллями народного депутата Григорія Немирі, а зусиллями А.Меркель. Адже їй вигідно переключити увагу аудиторії зі своїх проблем на чужі.

В заяві про диктатуру в Україні, на думку представника ПР, А.Меркель «зрадила здоровому глузду – вона образила не владу, а людей. Тепер кожному громадянину України, хто приїжджатиме в Європу, казатимуть: «У вас диктатура»! Не думаю, що багато наших співгромадян промовчать і погодяться з цим твердженням. Скоріше вони будуть спростовувати», - вважає політик.

«Можливо, нинішня влада - не найбільш ефективна і могла в багатьох питаннях працювати ліпше. Але вона точно краща за попередню. І це точно не диктатура. А чи є гідна альтернатива владі – покажуть осінні парламентські вибори», - зазначив В.Колесніченко.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Федеральний канцлер Німеччини А.Меркель заявила, що люди в Україні і Білорусі страждають від «диктатури і репресій». Критичне зауваження А.Меркель висловила під час виступу в нижній палаті парламенту в Берліні, після того, як німецькі лікарі почали спостереження за станом здоров'я Ю.Тимошенко в Україні. «Сьогодні Німеччина і Європейський Союз живуть в умовах миру і свободи», - сказала А.Меркель, зазначивши, що 8 Травня була річниця закінчення Другої світової війни. «На жаль, не всі країни Європи живуть так, тому що в Україні і Білорусі люди все ще страждають від диктатури і репресій».