Попов прогнозує зростання конфліктів між містом і забудовниками

Як повідомляє Главком, за словами керівника міста, це рішення ще більше усуває місцеву владу від контролю за діяльністю забудовників і максимально ускладнює захист інтересів міста.

«На мою думку, було ухвалено непродумане і поспішне рішення, яке ще більше ускладнює для нас захист інтересів міста. Притому, що місцева влада сьогодні й так, «завдяки» закону про містобудівну діяльність, фактично усунена від можливості контролювати забудовників», – сказав Попов.

Керівник столиці нагадав, що Київ послідовно відстоює відміну норм цього закону. «Я неодноразово говорив про те, що недосконалість цього закону – одна з головних причин численних будівельних конфліктів у столиці. Міська влада, на жаль, позбавлена ефективних важелів для того, щоб відстоювати інтереси громади. Боюся прогнозувати, але недавнє рішення уряду може стати причиною зростання числа конфліктів між містом і забудовниками», – сказав Попов.

Глава КМДА відзначив, що у зв'язку з набуттям чинності ухвали Кабміну місто вимушене активізувати роботу з просування змін до закону про містобудування. «Київ продовжить роботу з повернення повноважень місцевій владі. Питання посилення контролю місцевої громади за процесами, що відбуваються в місті, вирішуватиметься системно», – сказав глава КМДА.

Попов акцентував: міська влада використовуватиме всі законні механізми, щоб попередити дії забудовників, що не відповідають інтересам киян. «Місто рішуче налаштоване жорстко вирішувати питання контролю над забудовниками з боку громади і муніципальної влади Києва. Зокрема за допомогою змін законодавчого поля», – резюмував Попов.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України спростив офіційну процедуру вирубки зелених насаджень. Тепер забудовникам не потрібно отримувати ордер на вирубку в місцевих органах влади. За нормами, що діяли раніше, видалити зелені насадження можна було тільки за рішенням виконавчого органу місцевої ради на підставі спеціально виданого ордера.