Попов прогнозує зростання конфліктів між містом і забудовниками
«Непродуманим і поспішним» назвав рішення Кабінету Міністрів про спрощення офіційної процедури вирубки зелених насаджень глава Київської міськдержадміністрації Олександр Попов.
Як повідомляє Главком, за словами керівника міста, це рішення ще більше усуває місцеву владу від контролю за діяльністю забудовників і максимально ускладнює захист інтересів міста.
«На мою думку, було ухвалено непродумане і поспішне рішення, яке ще більше ускладнює для нас захист інтересів міста. Притому, що місцева влада сьогодні й так, «завдяки» закону про містобудівну діяльність, фактично усунена від можливості контролювати забудовників», – сказав Попов.
Керівник столиці нагадав, що Київ послідовно відстоює відміну норм цього закону. «Я неодноразово говорив про те, що недосконалість цього закону – одна з головних причин численних будівельних конфліктів у столиці. Міська влада, на жаль, позбавлена ефективних важелів для того, щоб відстоювати інтереси громади. Боюся прогнозувати, але недавнє рішення уряду може стати причиною зростання числа конфліктів між містом і забудовниками», – сказав Попов.
Глава КМДА відзначив, що у зв'язку з набуттям чинності ухвали Кабміну місто вимушене активізувати роботу з просування змін до закону про містобудування. «Київ продовжить роботу з повернення повноважень місцевій владі. Питання посилення контролю місцевої громади за процесами, що відбуваються в місті, вирішуватиметься системно», – сказав глава КМДА.
Попов акцентував: міська влада використовуватиме всі законні механізми, щоб попередити дії забудовників, що не відповідають інтересам киян. «Місто рішуче налаштоване жорстко вирішувати питання контролю над забудовниками з боку громади і муніципальної влади Києва. Зокрема за допомогою змін законодавчого поля», – резюмував Попов.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України спростив офіційну процедуру вирубки зелених насаджень. Тепер забудовникам не потрібно отримувати ордер на вирубку в місцевих органах влади. За нормами, що діяли раніше, видалити зелені насадження можна було тільки за рішенням виконавчого органу місцевої ради на підставі спеціально виданого ордера.