ЄС пов'язав асоціацію із повагою України до спільних цінностей

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в схваленому сьогодні комісією Комюніке для Європарламенту, Ради ЄС, Європейського економічно-соціального комітету та Комітету регіонів ЄС “Східне партнерство: дорожня карта до осіннього саміту 2013 року”.

“Після завершення переговорів щодо угоди про асоціацію між ЄС та Україною на саміті у грудні 2011 року обидві сторони досягли спільного розуміння, що досягнення України, зокрема, щодо поваги до спільних цінностей та верховенства права, матиме надзвичайно важливе значення для швидкості її політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, в тому числі в контексті укладення угоди про асоціацію та її подальшої реалізації”, - наголошується в Комюніке.

Як повідомляв УНІАН, комюніке Єврокомісії визначає основні цілі “Східного партнерства” на період до другої половини 2013 року та основні очікувані досягнення.

Ініціатива “Східне партнерство” була започаткована 2009 року, країнами-учасницями програми є 6 сусідів ЄС: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь через проблеми з демократією бере участь лише в багатосторонньому вимірі “Східного партнерства”.