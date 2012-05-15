ЗМІ: Польща закликає не бойкотувати Євро, а вдягти помаранчеві футболки
Польські дипломати закликають політиків Європейського Союзу не бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні, а приїхати на них у помаранчевих футболках, тим самим, висловивши протест проти переслідування опозиції.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляє польська радіостанція RMF FM з посиланням на одного із європейських дипломатів.
Представники польського МЗС не підтвердили, і не спростували УНІАН цю інформацію.
За даними радіостанції, один із послів Польщі озвучив таку ідею на зустрічі, що передувала засіданню Ради із закордонних справ Євросоюзу, котра відбулася у понеділок, в Брюсселі.
RMF FM зауважує, що бойкот Євро-2012 в Україні найсильніше підтримують держави, команди яких не потрапили до фінальної частини цьогорічного чемпіонату Європи з футболу.
Серед них радіостанція згадала Бельгію та Австрію.
Як повідомляв УНІАН, у фіналі чемпіонату Європи з футболу братимуть участь 16 команд, 12 з яких з держав Європейського Союзу, котрий об'єднує 27 країн.
Крім них, у розіграшах візьмуть участь збірні України, Росії, Хорватії та Данії.