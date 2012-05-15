ЗМІ: Польща закликає не бойкотувати Євро, а вдягти помаранчеві футболки

18:00, 15 травня 2012
Політика
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Польські дипломати закликають політиків Європейського Союзу не бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні, а приїхати на них у помаранчевих футболках, тим самим, висловивши протест проти переслідування опозиції.

Помаранчева футболка може замінити бойкот Євро

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляє польська радіостанція RMF FM з посиланням на одного із європейських дипломатів.

Представники польського МЗС не підтвердили, і не спростували УНІАН цю інформацію.

За даними радіостанції, один із послів Польщі озвучив таку ідею на зустрічі, що передувала засіданню Ради із закордонних справ Євросоюзу, котра відбулася у понеділок, в Брюсселі.

RMF FM зауважує, що бойкот Євро-2012 в Україні найсильніше підтримують держави, команди яких не потрапили до фінальної частини цьогорічного чемпіонату Європи з футболу.

Серед них радіостанція згадала Бельгію та Австрію.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі чемпіонату Європи з футболу братимуть участь 16 команд, 12 з яких з держав Європейського Союзу, котрий об'єднує 27 країн.

Крім них, у розіграшах візьмуть участь збірні України, Росії, Хорватії та Данії.

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