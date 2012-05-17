В Україні хочуть удвічі зменшити кількість прокурорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на міжнародній конференції щодо реформування прокуратури в Україні повідомив голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, говорячи основні положення законопроекту «Про прокуратуру», який готувала робоча група Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

Він зауважив, що законопроектом передбачено сформувати нову структуру органів прокуратури, яка включатиме Генеральну прокуратуру, регіональні та окружні прокуратури.

Відповідно до цієї структури, пропонується більш ніж удвічі зменшити кількість прокурорів – до 5 тисяч осіб.

Також, як зауважив І.Коліушко, робоча група дійшла висновку, що прокуратуру необхідно наблизити до судової гілки влади.