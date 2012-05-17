Портнов боїться, щоб робота над законом про прокуратуру не переросла у війну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час міжнародної конференції щодо реформування прокуратури в Україні.

А.Портнов зауважив, що роботу над розробкою й ухваленням закону про прокуратуру необхідно організувати так, «щоб вона не переросла у війну, а ми досягли такого ж результату, як ми досягли по Кримінально-процесуальному кодексу».

А.Портнов зауважив, що в процесі реформування законодавства про прокуратуру вивчаються всі існуючі проекти закону.

Він підкреслив, що при підготовці нової редакції закону за основу братиметься Конституція України, водночас, враховуватимуться висновки Ради Європи та Венеціанської комісії.

«Незважаючи на те, що вони були на законопроект, який не рекомендований до прийняття», - додав він.

При цьому А.Портнов зауважив, що у висновках Венеціанської комісії викладені ті принципи, на яких потрібно базувати подальшу роботу над законопроектом.

Водночас А.Портнов наголосив, що у процесі реформ потрібно уважно поставитися до питання переходу від чинної системи до нової.

Також А.Портнов нагадав, що в Україні триває робота над законами про адвокатуру, раду юстиції, про Державне бюро розслідувань та законами про адміністративні і кримінальні проступки.