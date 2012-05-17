Активісти показали владі «жовту картку» через мовний законопроект

Сьогодні у Києві біля центральних офісів Партії регіонів і Народної партії активісти низки громадських організацій провели попереджувальні акції протесту проти ухвалення законопроекту №9073 про основи державної мовної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, у своїх виступах в ході акцій представники громадських організацій заявляли, що даний законопроект має суто популістський характер, але може призвести до розколу України.

Учасники акції також заявили, що на заходи, передбачені даним законопроектом, необхідна величезні суми бюджетних коштів, а також його ухвалення призведе до русифікації всіх сфер громадського життя.

Зокрема, під час свого виступу біля офісу Народної партії представник "Простору свободи" Тарас Шамайда зазначив, що ряд міжнародних організацій, зокрема Венеціанська комісія Ради Європи та ОБСЄ розкритикували законопроект про основи державної мовної політики як такий, що може призвести до зростання напруги в українському суспільстві і зрештою спровокувати серйозний конфлікт в Україні.

"Цей законопроект не має нічого спільного з декларованою його авторами метою захисту мов національних меншин. Насправді він спрямований на нищення української мови у ключових сферах суспільного життя і спричинить в Україні глибокий розкол, наслідки якого важко передбачити", - зазначив Т.Шамайда.

У свою чергу, активіст громадянського руху "Відсіч" Михайло Свистович зазначив, що у разі підтримки народними депутатами від Народної партії, її головою Володимиром Литвином та депутатами від Партії регіонів даного законопроекту, громадські організації розгорнуть проти цих партій та їх висуванців у мажоритарних округах на майбутніх парламентських виборах широкомасштабну агітаційну компанію.

"Відповідальність за дане рішення, якщо воно буде прийняте, лежатиме на кожному депутаті, який проголосує за законопроект, а також персонально на Литвині як голові Верховної Ради", - зазначив М.Свистович.

Під час акції активісти роздавали листівки із зображенням карти України та поміченими регіонами, де планують балотуватись на майбутніх виборах представники Народної партії та Партії регіонів, зокрема В.Литвин та автори даного законопроекту - Сергій Ківалов та Вадим Колесніченко.

Громадські активісти також заявили про свою готовність найближчим часом провести виїзні акції в цих регіонах, в першу чергу там, де планують балотуватись автори законопроекту.

Активісти також передали представникам Народної партії та Партії регіонів свої звернення, в яких йдеться про неприпустимість ухвалення даного законопроекту.

Всього в сьогоднішній акції взяли участь близько 100 активістів різних громадських організацій: "Відсіч", "Простір свободи", "Не будь байдужим!", "Кіно-переклад", «Центр UA» та ін.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запропонував на цьому пленарному тижні розглянути законопроект про основи державної мовної політики.

Довідка УНІАН. Народні депутати від Партії регіонів С.Ківалов та В.Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про принципи державної мовної політики».

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

У той же час Венеціанська комісія вважає, що в проекті закону недостатньо гарантій застосування і захисту української мови.