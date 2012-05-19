Кличко: рейтинг нашої партії не дає спокою багатьом

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер УДАРу Віталій Кличко заявив на прес-конференції в Полтаві.

За його словами, УДАР готовий узгоджувати з іншими опозиційними силами кандидатів у народні депутати в мажоритарних округах на основі незалежного опитування й виступає за принцип «один округ - один кандидат від опозиції».

В.Кличко також прокоментував поширену деякими ЗМІ інформацію про нібито наміри УДАРу об'єднатися з іншими політсилами. «Ми не можемо знати, навіщо і чому різні політики заявляють про вірогідність або перспективу об'єднання з УДАРом. У нас лише одна відповідь: це провокація», - заявив В.Кличко.

«Всі політики й ті, хто такими себе вважають, повинні відповідати за свої слова й свої дії. Ми за свої відповідаємо. Тому ще раз підкреслюємо: УДАР нікому з політичних сил не обіцяв об'єднання. Ми заявили про свої наміри йти за списком окремо і йдемо окремо. І за це готові нести відповідальність перед своїм виборцем. А всі нові коментарі про нібито наміри УДАРу свідчать про одне: рейтинг партії, який впевнено зростає, не дає спокою багатьом», - вважає В.Кличко.