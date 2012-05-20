Литвин розповів, як потрапить до наступного парламенту

Про це він сказав в інтерв’ю «5-му каналу».

«Я думаю, що у Верховній Раді буде найбільшою фракція Партії регіонів», - зазначив В.Литвин.

В той же він час додав: «Виходячи із нинішніх реалій, буде представлена і фракція партії комуністів».

Відповідаючи на запитання, чи у наступному парламенті буде фракція Народної партії, яку він очолює, В.Литвин сказав: «Переконаний, що фракція буде у ВРУ, але буде зроблено акценти і ставку на мажоритарні вибори».

За його словами, оскільки він наполягає на тому, що має бути мажоритарна виборча система, то «якщо я про це весь час говорю і після того буду ховатися в партійних списках, то це буде давати підстави для того, щоб справедливо мене критикувати».

«Тому наші представники (Народної партії. - УНІАН) переважною мірою будуть висуватися в округах, щоб люди дали свою оцінку», - наголосив В.Литвин.